Посол Украины призвал правительство Германии к эмбарго на импорт газа и нефти из России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал федеральное правительство к внедрению трехмесячного эмбарго на импорт газа и нефти из России как реакцию на отравление критика Кремля Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте посольства.

"Пришло наконец время удивить хозяина Кремля решительным ответом", - сказал Мельник в комментарии немецкому агентству DPA.

Дипломат добавил, что одной лишь остановки строительства газопровода "Северный поток-2", как того требуют немало немецких политиков, будет явно недостаточно.

Также должен быть прекращен весь импорт на поставки из РФ нефти, газа и другого критически важного сырья для того, чтобы "путинский режим был лишен главных источников поступлений для ведения своей агрессивной политики".

Кроме того, Мельник призвал правительство Германии ввести мораторий на европейские инвестиции в экономику России.

"Коварное отравления Навального химическим оружием массового поражения - это не только неприкрытая угроза убийства по критиков Путина. Это также удар в лицо канцлеру, федеральному правительству и немецкой общественности, которые были сознательно унижены такой дерзкой и неприкрытой атакой на оппозиционера", - сказал Мельник.

По словам посла, президент России Владимир Путин четко продемонстрировал, что он его совершенно не волнует реакция официального Берлина.