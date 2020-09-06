Протести у Білорусі: десятки тисяч людей на вулицях Мінська та інших міст

У Білорусі в неділю проходять масові акції протесту в столиці і в багатьох містах, це вже 29-день протестів проти фальсифікації на президентських виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TUT.by.

У Мінську та інших містах зібралися колони протестуючих і рушили в напрямку центру. У білоруській столиці центр виявився перекритий, протестувальники вирушили в напрямку стели і дійшли до Палацу незалежності.

За деякими даними, в Мінську на вулиці вийшли до 100 тисяч осіб.

За даними "Радіо Свобода", демонстранти повісили десятки плакатів із закликами до відставки Александра Лукашенка на великому паркані Палацу Незалежності

Ще 5000 осіб стоять біля кордону силовиків з водометами перед резиденцією Лукашенка, люди підходять до ОМОНу і намагаються з ними поговорити.

Жорсткі затримання пройшли в Мінську - як мінімум одну людину на ношах завантажили в медичний автомобіль. У Гродно під час сутички з силовиками хтось розпилив сльозогінний газ.

У Гомелі колона протестуючих пройшла до СІЗО, люди скандували "Не будемо забувати, не пробачимо", "Лукашенко - терорист" і "Досить бити людей".

Раніше стало відомо, що член президії Координаційної ради опозиції в Білорусі Ольга Ковалькова заявила, що її змусили покинути країну з погрозою тривалого арешту і вона виїхала до Польщі.

Цього тижня німецьке видання Welt опублікувало інформацію про те, що ЄС планує запровадити санкції проти Білорусі, але у санкційному списку не буде Александра Лукашенка, який виконує обов'язки президента країни.

Нагадаємо, Литва попросить лідерів Європейського Союзу обговорити отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального в Росії на наступному саміті.

Як відомо, 31 серпня Литва, Латвія та Естонія стали першими у світі державами, які запровадили персональні санкції після суперечливих виборів та придушення мирних протестів у Білорусі.

Балтійські держави внесли у санкційні списки 30 білоруських чиновників, включно з Александром Лукашенком.