Литва хоче обговорити отруєння Навального на наступному саміті ЄС

Литва попросить лідерів Європейського Союзу обговорити отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального в Росії на наступному саміті.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Литва, безумовно, буде в числі тих, хто закликатиме до обговорення цього питання. Це надзвичайно важливо, особливо у зв'язку з тим, що відбувається в Білорусі", - сказав Науседа.

"Багато факторів вказують на участь у цій справі вищих ешелонів влади" – додав він.

Наступний саміт ЄС має відбутися 24 вересня.

Як повідомлялося, у Європейській комісії заявили, що питання санкцій ЄС у справі отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального може бути розглянуте тільки після проведення розслідування та встановлення винних у нападі на політика.

Як повідомлялося, 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що Алексєя Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії.

У Кремлі натякнули, що Навального отруїли вже в Німеччині.