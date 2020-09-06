Соратниця Тихановської заявила про вимушений виїзд з Білорусі до Польщі

Член президії Координаційної ради опозиції в Білорусі Ольга Ковалькова заявила, що її змусили покинути країну з погрозою тривалого арешту і вона виїхала до Польщі.

Про це Ковалькова розповіла на пресконференції у Варшаві, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TUT.by.

За її словами, представники правоохоронних органів прийшли до неї в ізолятор у Мінську, де вона відбувала адміністративний арешт, і "запропонували або виїхати з країни, або залишитися у в'язниці надовго".

Після цього її посадили в автомобіль, наділи каптур і маску і привезли в прикордонний пункт "Брузгі".

"Вони приїхали в ізолятор, посадили в свою машину, наділи капюшон, дали маску, поклали на заднє сидіння і вивезли. Я не знала, куди ми їдемо, приїхали на перехід "Брузги". Я пройшла кордон, вони перевезли мої речі, хотіли підвезти. Але їхав автобус на Варшаву, і польські прикордонники попросили польського водія, щоб мене підвезли. Мене впізнав водій, він стежить за новинами, і сказав, що радий, що я на волі. У мене при собі не було телефону, була тільки візитка польського посла Артура Михальського. Я йому подзвонила, і він сприяв моєму приїзду до Варшави", - розповіла Ковалькова.

Ковалькова на виборах була довіреною особою Світлани Тихановської. Вона була затримана ОМОНом 24 серпня і отримала 10-денний термін адміністративного арешту. Після закінчення терміну стало відомо, що Ковалькову будуть знову судити і суд Мінська засудив її ще на 15 діб за участі в мітингу.

Прикордонна служба Білорусі підтвердила виїзд Ковалькової, але повідомила, що та сама "в пішому порядку прибула на прикордонний пункт пропуску, пройшло прикордонний контроль і рейсовим автобусом прослідувала на територію Польщі".

Як відомо, Тихановська у серпні виїхала до Литви. 9 вересня вона прибуде до Варшави і зустрінеться з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким.