Протесты в Беларуси: десятки тысяч людей на улицах Минска и других городов

В Беларуси в воскресенье проходят массовые акции протеста в столице и во многих городах, это уже 29- день протестов против фальсификации на президентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by.

В Минске и других городах собрались колонны протестующих и двинулись в направлении центра. В белорусской столице центр оказался перекрыт, протестующие отправились в направлении стелы и дошли до Дворца независимости.

По некоторым данным, в Минске на улице вышли до 100 тысяч человек.

По данным "Радио Свобода", демонстранты повесили десятки плакатов с призывами к отставке Александра Лукашенко на большом заборе Дворца Независимости

Еще 5000 человек стоят у кордона силовиков с водометами перед резиденцией Лукашенко, люди подходят к ОМОНу и пытаются с ними поговорить.

Жесткие задержания прошли в Минске — как минимум одного человека на носилках погрузили в медицинский автомобиль. В Гродно во время стычки с силовиками кто-то распылил слезоточивый газ.

В Гомеле колонна протестующих прошла к СИЗО, люди скандировали "Не будем забывать, не простим", "Лукашенко - террорист" и "Хватит бить людей".

Сегодня стало известно, что член президиума Координационного совета оппозиции в Беларуси Ольга Ковалькова заявила, что ее заставили покинуть страну под угрозой длительного ареста и она уехала в Польшу.

На этой неделе немецкое издание Welt опубликовало информацию о том, что ЕС планирует ввести санкции против Беларуси, но в санкционный список не будет внесен Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента страны.

По данным издания, против включения Лукашенко в список санкций выступает Германия, которую поддерживают Франция и Италия.

Как известно, 31 августа Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.