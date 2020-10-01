Новий уряд Бельгії розпочав роботу, МЗС очолила експрем’єрка

У Бельгії новий уряд склав присягу – країна отримала перший уряд більшості через 493 дні після останніх виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію RTBF.

Члени нового уряду на чолі з прем’єром Александером Де Кроо в четвер о 10 годині ранку склали присягу перед королем Бельгії.

О 14.15 новий глава уряду виступить з промовою перед депутатами, які зберуться у будівлі Європейського парламенту, оскільки її розмір дозволяє дотримання парламентарями соціальної дистанції.

Нова правляча коаліція включає сім партій всіх політичних напрямків, в уряд увійшли 15 міністрів і п'ять держсекретарів.

Міністерство закордонних справ очолила глава попереднього технічного уряду Софі Вільмес.

Нагадаємо, наприкінці серпня Бельгії вдалося зібрати сім партій за стіл переговорів щодо так званої "коаліції Вівальді" вперше після виборів, що відбулися 15 місяців тому.

Усі попередні спроби сформувати коаліцію більшості після виборів у травні 2019 року виявились невдалими.

У Бельгії не було повністю функціонуючого уряду з грудня 2018 року, коли партія "Новий фламандський альянс" вийшла зі складу адміністрації, очолюваної Шарлем Мішелем, який зараз є президентом Європейської ради.