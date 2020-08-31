У Бельгії сім партій розпочали переговори про формування "уряду Вівальді"

У Бельгії вдалося зібрати сім партій за стіл переговорів щодо так званої "коаліції Вівальді" вперше після виборів, що відбулися 15 місяців тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

"Коаліція Вівальді" названа так через партійні кольори, які уособлюють чотири сезони і перегукуються з відомим твором італійського композитора: помаранчевий для фламандських християнських демократів (CD&V), синій для лібералів (MR і Open Vld), червоний для соціалістів (PS та SP.A) та зелений (Ecolo і Green).

Як відомо, в середині липня у Бельгії призначили нового уповноваженого за формування уряду після чергового провалу перемовин. Ця спроба сформувати уряд є десятою і, ймовірно, вирішальною.

17 вересня очікується голосування за вотум недовіри чинному уряду на чолі з прем’єркою Софі Вільмес, який створювався як тимчасовий та не має підтримки більшості у парламенті.

Якщо до прийняття вотуму про недовіру не буде сформовано новий уряд, країні доведеться проводити позачергові парламентські вибори.

У Бельгії немає повністю функціонуючого уряду з грудня 2018 року, коли партія "Новий фламандський альянс" вийшла зі складу адміністрації, очолюваної Шарлем Мішелем, який зараз є президентом Європейської ради.

Бельгійські політики намагаються сформувати уряд більшості більше року після загальних виборів в травні 2019 року.