Новое правительство Бельгии начало работу, МИД возглавила экс-премьер

В Бельгии новое правительство принесло присягу - страна получила первое правительство большинства через 493 дня после последних выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF.

Члены нового правительства во главе с премьером Александером де Кроо в четверг в 10:00 дали присягу перед королем Бельгии.

В 14.15 новый глава правительства выступит с речью перед депутатами, которые соберутся в здании Европейского парламента, поскольку его размер позволяет парламентариям придерживаться социальной дистанции.

Новая правящая коалиция включает семь партий всех политических направлений, в правительство вошли 15 министров и пять госсекретарей.

Министерство иностранных дел возглавила председатель предыдущего технического правительства Софи Вильмес.

Напомним, в конце августа Бельгии удалось собрать семь партий за стол переговоров по так называемой "коалиции Вивальди" впервые после выборов, состоявшихся 15 месяцев назад.

Все предыдущие попытки сформировать коалицию большинства после выборов в мае 2019 года оказались неудачными.

В Бельгии не было полностью функционирующего правительства с декабря 2018 года, когда партия "Новый фламандский альянс" вышла из состава администрации, возглавляемой Шарлем Мишелем, который сейчас является президентом Европейского совета.