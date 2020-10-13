В Словакии суд впервые приговорил депутата: 4 года получил лидер ультраправых

В Словакии суд признал виновным в распространении нацистской идеологии лидера ультраправых Мариана Котлебу - впервые в истории словацкое правосудие приговорило действующего депутата к тюремному заключению.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Лидеру крайней правой националистической партии L'SNS было предъявлено обвинение в связи с чеками на сумму 1488 евро, которые он раздавал три года назад.

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В 2017 году в Банска Быстрице политик в присутствии 400 человек вручил трем семьям чеки на символическую сумму 1488 евро. По словам словацкой прокуратуры, числа 14 и 88 известны тем, что используются экстремистами.

Дело рассматривал специализированный уголовный суд недалеко от Братиславы, известный рассмотрением серьезных уголовных дел и преступлений, связанных с экстремизмом в Словакии.

Суд признал Котлебу виновным в пропаганде движения и идеологии, направленных на подавление гражданских прав и демократии. Его приговорили к 4 годам и 4 месяцам тюремного заключения.

Вердикт не является окончательным, Котлеба подаст апелляцию. На заседании политик возразил, что совершил какое-либо преступление. Заключительная речь Котлебы длилась около восьми часов.

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Это первый случай, когда суд Словакии осудил члена парламента к тюремному заключению. Если его приговор будет окончательно утвержден, Котлеба потеряет депутатский мандат

14/88 - кодовое лозунг неонацистов, белых националистов и других ультраправых. Число 14 означает четырнадцать слов идеолога белого национализма, основателя террористической организации The Order Дэвида Лейна. Число 88 является закодированным приветствием Heil Hitler.

Котлебовцы в Словакии позиционируют себя как антисистемную силу, которая выступает против коррупции, существующего политического и финансового истеблишмента, мигрантов, ЕС и НАТО и тому подобное. Их лозунги - не просто радикальные, а откровенно фашистские. Члены партии используют нацистское приветствие.