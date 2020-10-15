У Польщі черговий антирекорд: понад 8 тисяч випадків коронавірусу за добу

Міністерство охорони здоров'я Польщі підтвердило 8099 нових випадків зараження коронавірусом за останню добу, що стало найбільшим показником з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

У міністерстві також повідомили про смерть 91 людини, у яких була діагностована інфекція.

Сьогоднішні дані нових випадків перевищують вчорашній рекордний показник майже на 2500 випадків. Всього в Польщі коронавірус підтверджений більш ніж у 149 тисяч осіб.

Найбільша кількість випадків зараження зафіксована в Мазовецькому воєводстві - 1306, всього на три випадки менше в Малопольському воєводстві - 1303.

На даний час у Польщі в лікарнях перебувають 6538 пацієнтів з коронавірусом (+454 за добу), 508 з яких – у важкому стані. Вилікувалися 1741 людей, загалом від початку пандемії хворобу подолали понад 85 тисяч людей.

Як повідомлялося, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький перейшов на віддалений режим роботи після контакту з зараженим коронавірусом.

На саміті ЄС цього тижня Польщу представлятиме прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.