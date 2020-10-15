В Польше очередной антирекорд: более 8000 случаев коронавируса за сутки

Министерство здравоохранения Польши подтвердило 8099 новых случаев заражения коронавируса за последние сутки, что стало наибольшим показателем с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

В министерстве также сообщили о смерти 91 человека, у которых была диагностирована инфекция.

Сегодняшние данные новых случаев превышают вчерашний рекордный показатель почти на 2500 случаев. Всего в Польше коронавирус подтвержден более чем у 149 000 человек.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Мазовецком воеводстве - 1306, всего на три случая меньше в Малопольском воеводстве - 1303.

В настоящее время в Польше в больницах находятся 6538 пациентов с коронавируса (+454 сутки), 508 из которых - в тяжелом состоянии. Вылечились 1741 человек в целом с начала пандемии болезнь преодолели более 85 000 человек.

Как сообщалось, премьер Польши Матеуш Моравецкий перешел на удаленный режим работы после контакта с зараженным коронавирусом.

На саммите ЕС на этой неделе Польшу будет представлять премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.