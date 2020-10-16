Посол: на закритих зустрічах з Офісом президента постійно звучать "Приватбанк" і "Коломойський"

Керівництво України добре розуміє сигнали Європейського Союзу щодо проблем у певних сферах, і на закритих зустрічах відбуваються розмови із європейськими дипломатами.

Про це сказала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю "Європейській правді".

"Боррель нещодавно був тут, і у нього була дуже відверта розмова із Зеленським; два тижні тому була зустріч послів G7 з Зеленським у Миколаєві, тощо. Повірте, у нас з українським керівництвом є дуже живе спілкування, і я думаю, що вони чудово усвідомлюють ті проблемні питання, про які я кажу", - сказала Фельдгузен.

На питання про те, чи звучать на таких зустрічах прізвища на кшталт "Коломойський", посол відповіла: "Так". Також вона додала, що "постійно звучить" назва "Приватбанку".

Фельдгузен розповіла, що на таких зустрічах зазвичай присутній голова офісу президента Андрій Єрмак.

"Він зазвичай бере участь у таких дискусіях. Він висловлює свою думку, чує нашу. Тобто на розмовах з цього приводу ми говоримо не про нього, а з ним", - сказала вона.

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