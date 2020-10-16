Посол: на закрытых встречах с Офисом президента постоянно звучат слова "Приватбанк" и "Коломойский"

Руководство Украины хорошо понимает сигналы Европейского Союза по проблемам в определенных сферах, и на закрытых встречах идут разговоры с европейскими дипломатами.

Об этом сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Европейской правде".

"Боррель недавно был здесь, и у него был очень откровенный разговор с Зеленским, два недели назад была встреча послов G7 с Зеленским в Николаеве. Поверьте, у нас с украинским руководством очень живое общение, и я думаю, что они прекрасно осознают те проблемные вопросы, о которых я говорю", - сказала Фельдгузен.

На вопрос о том, звучат ли на таких встречах фамилии типа "Коломойский", посол ответила: "Да". Также она добавила, что "постоянно звучит" название "Приватбанка".

Фельдгузен рассказала, что на таких встречах обычно присутствует председатель офиса президента Андрей Ермак.

"Он обычно принимает участие в таких дискуссиях. Он высказывает свое мнение, слышит наше. То есть в разговорах по этому поводу мы говорим не о нем, а с ним", - сказала посол.

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