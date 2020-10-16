Посол Німеччини: судова реформа зайшла в глухий кут, потрібно "атакувати"

Керівництву України терміново необхідно розблокувати проведення реформи у сфері правосуддя.

Про це сказала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю "Європейській правді".

"Українське керівництво має знайти шлях, як "атакувати", як провести цю реформу. Вона потрібна передусім народові України. І від політичної волі президента Зеленського тут багато залежить. Наприклад, у питанні земельної реформи йому вдалося це зробити, тут була політична воля президента", - сказала Фельдгузен.

Посол зазначила, що в нинішній ситуації інституції захищають одна одну від реформування – йдеться про КСУ, КОАС, ВСУ та ВРП (навіть попри те, що реформа Верховного суду, на щастя, відбулася).

"Так, там дійсно глухий кут. Ви ходите немов по замкненому колу…Але в основі цього зачарованого кола – не тільки вони. Європейський суд з прав людини має принципове розуміння незалежності суддів, і за його рішеннями Україна має відновлювати на посаді суддів, яких звільняли, маючи докази того, що вони виносили негідні рішення! Так, незалежність суддів справді важлива, але я маю визнати, що ми часом робимо висновки, не беручи до уваги ситуацію в країні. На щастя, є також останнє рішення Венеційської комісії, яка на це зважає", - сказала посол.

Дипломатка вважає, що ситуацію треба вирішувати із залученням суддів, громадянського суспільства та, якщо буде необхідність, міжнародних експертів.

"Якщо покладатися лише на експертів, то можна отримати проблеми на кшталт тих, що ми вже маємо, коли реформа прописана ідеально, але без урахування політичних реалій, і тому вона не працює. І до того ж, її норми потім скасовуються Конституційним судом", - пояснила вона.

Нагадаємо, минулого тижня Венеційська комісія надала Україні низку рекомендацій щодо перезавантаження роботи Вищої ради правосуддя.

Детальніше читайте у статті "Венеція проти Зеленського: які проблеми знайшла Рада Європи у новій судовій реформі".