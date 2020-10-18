Президенткой Эстонии ожидает отставки главы МВД из-за его гомофобных высказываний

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд возмутилась гомофобными заявлениями министра внутренних дел, лидера ультраправой партии EKRE Марта Хельме, и намекнула, что после этого он должен уйти в отставку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Я не понимаю открытой враждебности главы МВД Марта Хельме к нашему обществу, ведь мы говорим о собственных сограждан - наших полицейских и учителях, наших художниках и архитекторах, соседях, коллегах, друзьях. Они - другие, но все равно наши сограждане. Классифицировать их как "правильных" и "неправильных", делить на "нас" и "их" по сексуальной ориентации, цвету кожи или другим признакам - неприемлемо и противоречит духу нашей Конституции ", - заявила президент.

Она добавила, что возмущена слышать такие слова от представителя правительства, для которого "человеческое достоинство граждан Эстонии менее важно, чем его возможность пользоваться должностью, чтобы унижать других".

Керсти Кальюлайд намекнула, что ожидает отставки министра за его слова.

"Народ Эстонии заслуживает лучшего. Я также обсудила этот вопрос с премьер-министром и объяснила ему свою позицию", - сказала она.

Cловами Хельме возмутился и премьер Юри Ратас, отметив, что это наносит вред коалиции.

Высказывания Марта Хельме появились в его интервью Deutsche Welle, опубликованном 16 октября, когда он говорил о намерении референдума об определении брака как союза мужчины и женщины.

Он открыто ответил на вопрос журналиста, что "недружелюбно" относится к сексуальным меньшинствам и посоветовал эстонцам с гомосексуальной ориентацией "бежать в Швецию, где у них будет все и там на них будут смотреть более дружелюбно".

"Это не гомофобия. Я бы сказал, что люди, которые считают, что такой референдум не нужен - гетерофобы. Они лезут в постель к гетеросексуальным людям. Это они лезут в наши дела, а не наоборот. Если они могут распространять свою пропаганду, мы можем противодействовать другой пропагандой ", - сказал Март Хельме.

В мае этого года Март Хельме, говоря о сезонных работников из Украины, заявил, что "нельзя обменять государство на несколько тонн клубники" - в ответ на обращение фермеров с просьбой отменить ограничения на ввоз рабочей силы из-за рубежа.