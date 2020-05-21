Глава МВС Естонії про прийом робітників з України: не можна міняти державу на пару тонн полуниці

Глава МВС Естонії і лідер ультраправої партії EKRE Март Хельме відреагував на звернення фермерів з проханням скасувати обмеження на ввезення робочої сили з-за кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

За словами Хельме, продовження робочих віз іноземних працівників до 31 липня цілком достатньо для збору естонського врожаю.

"На підставі короткочасної або довгострокової робочої візи сьогодні в Естонії знаходиться в середньому близько 50 тисяч осіб. Стільки ж жителів, наприклад, в Пярну. А тепер з'ясовується, що ми нічого не можемо зробити без українців. Не можемо збирати полуницю, не можемо займатися зварюванням, не можемо будувати, не можемо не знаю що ще робити без українців. А скоро ми, мабуть, не зможемо без українців випускати газети, робити телепередачі", - заявив Хельме.

"Якщо нічого не поміняти, то через десять років у нас в країні буде не Пярну, а умовний Таллінн, що складається повністю з українців. Я вважаю, що ми не можемо обміняти нашу державу на кілька тонн полуниці ", - сказав він.

За словами естонських фермерів, на площі близько 800 гектарів цього року дозріє приблизно 2000 тонн полуниці, але безвідповідальні політики не хочуть, щоб 1500 працьовитих українців допомогли зібрати цей урожай і доставити його естонським споживачам.

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Глава МВС Естонії вже виступав з критичними зауваженнями щодо українських мігрантів. Зокрема, Хельме раніше розпорядився з'ясувати, чи можна скасувати безвізовий режим для громадян України.

Він заявив, що Україна стала "троянським конем" для Естонії і для Росії, "тому що ті, хто приїжджають сюди, не стільки українці, як росіяни зі сходу України, зросійщені українці або просто гомо-совєтікуси".