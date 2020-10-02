МЗС Білорусі пригрозило ЄС розривом дипломатичних відносин

МЗС Білорусі заявило, що у разі розкручування "санкційного маховика" з боку ЄС може постати питання доцільності збереження дипломатичних відносин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву білоруського зовнішньополітичного відомства.

"Подальша розкрутка ЄС "санкційного маховика" може призвести до ще більш серйозних наслідків, наприклад, виходу Білорусі зі спільних програм і проєктів, перегляду рівня і модальності дипломатичної присутності аж до рішення про доцільність збереження дипломатичних відносин" - заявило МЗС Білорусі.

"ЄС погрожує нам тим, що перегляне свої відносини з Білоруссю. Це буде його вибір. Білоруська сторона, в свою чергу, також готова до подібного перегляду відносин і буде і далі адекватно реагувати на будь-які недружні дії" - додали у відомстві.

Замість санкцій білоруські дипломати закликали Європейський союз подвоїти спільні зусилля по боротьбі із спільними викликами, такими як нелегальна міграція, міжнародна злочинність і тероризм, пандемія інфекційних захворювань і їх соціально-економічні наслідки.

Нагадаємо, МЗС Білорусі заявило про запровадження санкцій проти ЄС у відповідь на нещодавні домовленості саміту Євросоюзу щодо білоруських санкцій.

Як повідомлялося, лідери ЄС на саміті відкрили шлях до затвердження санкцій щодо чиновників режиму Александра Лукашенка після того як Кіпр погодився зняти своє вето.

При цьому ЄС поки вирішив не запроваджувати санкції проти Александра Лукашенка.