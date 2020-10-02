МИД Беларуси пригрозил ЕС разрывом дипломатических отношений

МИД Беларуси заявил, что в случае раскрутки "санкционного маховика" со стороны ЕС может встать вопрос целесообразности сохранения дипломатических отношений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление белорусского внешнеполитического ведомства.

"Дальнейшая раскрутка ЕС "санкционного маховика" может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из общих программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений", - заявил МИД Беларуси.

"ЕС угрожает нам тем, что пересмотрит свои отношения с Беларусью. Это будет его выбор. Белорусская сторона, в свою очередь, также готова к подобному пересмотра отношений и будет и дальше адекватно реагировать на любые недружественные действия", - добавили в ведомстве.

Вместо санкций белорусские дипломаты призвали Европейский Союз удвоить совместные усилия по борьбе с общими вызовами, такими как нелегальная миграция, международная преступность и терроризм, пандемия инфекционных заболеваний и их социально-экономические последствия.

Напомним, МИД Беларуси заявил о введении санкций против ЕС в ответ на недавние договоренности саммита Евросоюза в отношении белорусских санкций.

Как сообщалось, лидеры ЕС на саммите открыли путь к утверждению санкций в отношении чиновников режима Александра Лукашенко после того, как Кипр согласился снять свое вето.

При этом ЕС пока решил не вводить санкции против Александра Лукашенко.