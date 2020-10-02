Білорусь запроваджує проти ЄС санкції у відповідь

МЗС Білорусі заявило про запровадження санкцій проти ЄС у відповідь на нещодавні домовленості саміту Євросоюзу щодо білоруських санкцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву білоруського зовнішньополітичного відомства.

У міністерстві вважають, що санкції ЄС "введені як каральний захід за те, що Білорусь не пішла на виконання набору ультимативних вимог, задовольняти які не стала б жодна поважаюча себе суверенна держава".

"У зв'язку з прийнятими ЄС візовими санкціями щодо ряду білоруських посадових осіб білоруською стороною у відповідь з сьогоднішнього дня вводиться в дію санкційний список" - йдеться у заяві.

При цьому, зазначили в МЗС, Білорусь не буде публікувати свій санкційний список.

У відомстві додали, що єдиний список нев'їзних осіб діє також в рамках інтеграційних об'єднань, в які входить Білорусь.

"Замість вибудовування нових візових парканів закликаємо Європейський союз відкрити кордони для всіх білорусів, а не тільки для "сепарованих" вами" - йдеться у заяві.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті відкрили шлях до затвердження санкцій щодо чиновників режиму Александра Лукашенка після того як Кіпр погодився зняти своє вето.

При цьому ЄС поки вирішив не запроваджувати санкції проти Александра Лукашенка.