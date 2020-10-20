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Угорщина залишається найбільш недружньою до мігрантів серед країн Європи

Вівторок, 20 жовтня 2020, 11:45

Угорщина за ставленням свого населення до мігрантів залишається найбільш недружньою до міграції серед країн-членів ЄС, хоча показник дещо зменшився.

Як повідомляє Hungary Today, про це йдеться у висновках дослідження громадської думки щодо міграції, проведеного аналітиками Центру соціальних досліджень (Centre for Social Sciences) за підтримки Фонду імені Фрідріха Еберта. 

57% угорців негативно ставляться до приїзду мігрантів до їхньої країни. Водночас, шість років тому цей показник становив 62%.

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На другому місці за несприйняттям мігрантів - Чехія (42%), далі - Болгарія (40%) та Словаччина (37%). Найбільш відкриті до мігрантів - мешканці Швеції та Норвегії, де негативно до них ставляться лише 3% і 2%.

У колишніх країнах "Варшавського блоку" спостерігається тенденція до сильніших антимігрантських настроїв, ніж у Західній Європі. У них близько 20% людей не хотіли б приїзду мігрантів з бідніших країн за межами Європи, тоді як у Західній Європі цей показник складає менше 10%.

Приблизно посередині між "полюсами" ставлення - Польща, Литва, Словенія, Хорватія, Австрія та Італія. Перші, хоча є Центрально-Східною Європою, налаштовані до міграції дещо прихильніше, ніж їхні сусіди, тоді як в Австрії та Італії антимігрантські настрої трохи сильніші, ніж у більшості країн Західної Європи. 

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