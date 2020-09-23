Швидші процедури та "баланс відповідальності": ЄС пропонує нову систему міграції та притулку

Європейська комісія представила проєкт Пакту щодо міграції та притулку (Pact on Migration and Asylum), який має послабити навантаження на країни, куди прибуває найбільше біженців, та прискорити рішення про надання або ненадання притулку.

Проєкт презентували на брифінгу Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".

"Цей пакт створить чесний і обґрунтований баланс між солідарністю та відповідальністю країн-членів. Це прагматичний та реалістичний документ. Він визначає не чи повинні країни зробити свій внесок, а який саме… ЄС має доказати, що здатен вирішити міграційне питання у людяний та ефективний спосіб", - зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Документ охоплює три основні виміри міграційного питання - прийом людей на кордоні, розподіл відповідальності між країнами ЄС та співпраця з країнами, звідки здебільшого прибувають біженці. Під час роботи над ним велися перемовини з усіма країнами-членами, щоб спробувати знайти компромісне бачення.

"Він зробить процедури чіткішими, чесними й швидшими, щоб людям не доводилося чекати у невизначеності. Він передбачає кращу координацію з третіми країнами для швидкого повернення (тих, кому відмовили у притулку - ЄП), більше легальних способів та рішучі заходи щодо нелегальних перевізників", - зазначила єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

Перший компонент проєкту - ефективніша та швидша процедура прийому біженців.

Відтепер передбачається ретельна перевірка ще на кордоні усіх людей, які нелегально перетинають кордони ЄС або були врятовані у морі. Якщо раніше брали лише відбитки пальців, тепер здійснюватимуть також безпекову перевірку, перевірку стану здоров’я і одразу розділятимуть мігрантів на різні "потоки", залежно від того, яка наступна процедура їх чекає.

У рамках цієї прикордонної процедури передбачаються швидкі рішення про те, чи може людина розраховувати на притулок, чи повинна повернутися. Крім того, має бути запроваджений незалежний моніторинг дотримання прав людини щодо мігрантів.

Другий компонент - новий розподіл відповідальності між країнами ЄС, щоб зменшити навантаження на ті, які є основними "воротами" для прибуття мігрантів. Для цього пропонують систему "гнучких внесків", яка дозволить обирати між різними варіантами: прийняття частини мігрантів, допомога з поверненням до країни походження тих, кому відмовили у притулку, або інші форми організаційної допомоги.

Третій компонент - співпраця з країнами походження, звідки люди намагаються потрапити до ЄС.

З одного боку, передбачається допомога цим країнам, аби покращувати у них якість життя і усувати причини, які спонукають людей до міграції, а також - боротися з бізнесом нелегальних перевізників, які організовують човни для біженців, та налагодити процедуру повернення тих, кому ЄС відмовив у наданні притулку.

У проєкті роблять більший акцент на систему повернення мігрантів, яким відмовили у наданні притулку. Зокрема, пропонують вдосконалити законодавство і створити посаду Координатора з питань повернення, з мережею національних представників, щоб забезпечити координацію політики в різних країнах-членах.

Тепер документ має розглянути Рада ЄС та Європарламент.

У зв’язку з ситуацією на грецькому острові Лесбос, де нещодавно згорів найбільший табір мігрантів у Європі, там пропонують запустити "пілотний" центр прийому, який працюватиме за новою моделлю.

За чинними правилами, заявки на отримання притулку має розглядати країна, через яку мігранти потрапляють у ЄС. Внаслідок цього прикордонні країни, які є основними "воротами" для них - насамперед, Греція та Італія, отримують диспропорційне навантаження, а мігранти дуже довго чекають на рішення.

Деякі країни пропонують створити механізм розподілу шукачів притулку між членами ЄС, але інші, зокрема, Угорщина, Чехія та Австрія - категорично проти. Попередні спроби змінити систему через це зазнали невдачі.





