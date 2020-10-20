Венгрия остается самой недружественной к мигрантам среди стран Европы

Венгрия по отношению своего населения к мигрантам остается наиболее недружественной к миграции среди стран-членов ЕС, хотя показатель несколько уменьшился.

Как сообщает Hungary Today, об этом говорится в выводах исследования общественного мнения по миграции, проведенного аналитиками Центра социальных исследований (Centre for Social Sciences) при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта.

57% венгров негативно относятся к приезду мигрантов в их страны. В то же время шесть лет назад этот показатель составлял 62%.

На втором месте по неприятию мигрантов - Чехия (42%), далее - Болгария (40%) и Словакия (37%). Наиболее открыты для мигрантов - жители Швеции и Норвегии, где негативно к ним относятся лишь 3% и 2%.

В бывших странах "Варшавского блока" наблюдается тенденция к более сильным антимигрантским настроениям, чем в Западной Европе. В них около 20% людей не хотели бы приезда мигрантов из бедных стран за пределами Европы, тогда как в Западной Европе этот показатель составляет менее 10%.

Примерно посередине между "полюсами" - Польша, Литва, Словения, Хорватия, Австрия и Италия. Первые, хотя и относятся к Центрально-Восточной Европе, настроены к миграции несколько благосклоннее, чем их соседи, тогда как в Австрии и Италии антимигрантские настроения немного сильнее, чем в большинстве стран Западной Европы.