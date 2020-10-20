Другий регіон в Італії планує запровадити комендантську годину

Південний італійський регіон Кампанія планує запровадити нічну комендантську годину, починаючи з найближчих вихідних, щоб впоратися зі сплеском випадків COVID-19.

Про це заявив глава регіону Вінченцо де Лука, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

"Ми готуємося просити про комендантську годину сьогодні. Це означатиме блокування всіх активностей і мобільності з цих вихідних", - сказав де Лука.

Комендантська година діятиме з 23:00 до 5:00. Уряд Італії має формально затвердити запит, але не очікується, що він відмовить.

Де Лука раніше вже наказав закрити всі школи в регіоні до кінця жовтня, оскільки місцева влада попереджає, що система охорони здоров'я Кампанії може бути перевантажена.

"Ми запросили у Служби цивільного захисту 600 лікарів і 800 медсестер. На сьогодні у нас є запевнення, що вони відправлять 50 лікарів і 100 медсестер. Таким чином, це неймовірно нижче мінімальних вимог, встановлених в регіоні Кампанія", - сказав де Лука.

Кампанія, з центром в Неаполі, уникла першої хвилі епідемії, але за останній місяць в регіоні спостерігається неухильне зростання числа щоденних інфекцій, і в даний час вона займає друге місце за кількістю випадків серед 20 регіонів Італії після Ломбардії.

Нагадаємо, Ломбардія, яка стала епіцентром коронавірусу цієї весни, готується до введення нічної комендантської години з четверга.

Минулого тижня Ломбардія вже запровадила нові заходи зі стримування пандемії, зокрема, обмеження щодо обслуговування клієнтів у барах і продажу алкоголю, заборони контактних видів спорту та закриття ігрових залів.