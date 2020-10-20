Ломбардія на тлі нового "стрибка" епідемії готує комендантську годину

Ломбардія, італійський регіон, що став епіцентром коронавірусу цієї весни, готується до введення комендантської години з четверга.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.

Як пише видання, з 22 жовтня у Ломбардії, якщо уряд не прийме іншого рішення на національному рівні, буде запроваджено комендантську годину з 23:00 до 5:00 для зменшення числа випадків коронавірусу.

Відповідну пропозицію напередодні схвалив міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца, хоча поки що не у письмовій формі. До четверга місцева влада Ломбардії повинна точно встановити правила нових обмежень.

Очікується, що комендантська година передбачатиме заборону на всі види діяльності і пересування, за винятком нагальної потреби - за станом здоров'я, з метою роботи і іншою доведеною необхідності - починаючи з 22 жовтня і до 13 листопада.

Крім того, середні та великі торгові центри не працюватимуть у вихідні дні.

До нових обмежень у Ломбардії, де число коронавірусних інфекцій знову зростає після того, як регіон сильно постраждав від першої хвилі, закликали після того, як експерти заявили, що до кінця місяця кількість госпіталізованих у відділення інтенсивної терапії може вирости до 600 з нинішніх 113.

Очікується, що кількість госпіталізацій виросте до 4 тисяч з 1136.

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Лікарня для коронахворих, організована у конференц-центрі Мілана, де число нових випадків зростає найшвидшими темпами, знову відкрилася.

У понеділок Ломбардія зареєструвала 1687 нових інфекцій, що є найвищим щоденним показником серед 20 регіонів Італії.

Минулого тижня Ломбардія вже запровадила нові заходи зі стримування пандемії, зокрема, обмеження щодо обслуговування клієнтів у барах і продажу алкоголю, заборони контактних видів спорту та закриття ігрових залів.