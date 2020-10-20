Второй регион в Италии планирует ввести комендантский час

Южный итальянский регион Кампания планирует ввести ночной комендантский час, начиная с ближайших выходных, чтобы справиться с всплеском случаев COVID-19.

Об этом заявил глава региона Винченцо де Лука, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

"Мы готовимся просить ввести комендантский час сегодня. Это будет означать блокирование всех активностей и мобильности с этих выходных", - сказал де Лука.

Комендантский час будет действовать с 23:00 до 5:00. Правительство Италии формально утвердить запрос, но не ожидается, что он откажет.

Де Лука ранее уже приказал закрыть все школы в регионе до конца октября, поскольку местные власти предупреждают, что система здравоохранения Кампании может быть перегружена.

"Мы пригласили в Службы гражданской защиты 600 врачей и 800 медсестер. На сегодня у нас есть заверения, что они отправят 50 врачей и 100 медсестер. Таким образом, это невероятно ниже минимальных требований, установленных в регионе Кампания", - сказал де Лука.

Кампания, с центром в Неаполе, избежала первой волны эпидемии, но за последний месяц в регионе наблюдается неуклонный рост числа ежедневных инфекций, и в настоящее время она занимает второе место по количеству случаев среди 20 регионов Италии после Ломбардии.

Напомним, Ломбардия, которая стала эпицентром коронавируса этой весной, готовится к вводу ночной комендантский час с четверга.

На прошлой неделе Ломбардия уже ввела новые меры по сдерживанию пандемии, в частности, ограничения по обслуживанию клиентов в барах и продажи алкоголя, запрет контактных видов спорта и закрытия игровых залов.