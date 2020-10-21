Кілька музеїв Берліна постраждали від масштабних актів вандалізму - ЗМІ

У декількох музеях на території Музейного острова у Берліні невідомі пошкодили щонайменш 70 пам’яток, що є одним із найбільших нападів у повоєнній історії Німеччини.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляють німецьке видання ZEIT і радіо Deutschlandfunk, пише "Європейська правда".

За їхніми даними, 3 жовтня невідомі залили маслянистою рідиною щонайменш 70 експонатів у Пергамському музеї, Старій Національній галереї, Новому музеї та деяких інших. Серед них - єгипетські саркофаги, скульптури та картини митців ХІХ сторіччя.

Читайте також Музеї Нідерландів згодні повернути тисячі творів мистецтва колишнім колоніям

Як пишуть журналісти, досі інформацію про це не поширювали публічно, хоча минуло вже два тижні.

На їхній запит у поліції Берліна та Фонді прусської культурної спадщини підтвердили, що експозиції справді зазнали нападу і за цим фактом проводиться розслідування. Мотиви вандалів наразі невідомі.

Журналісти готуються оприлюднити більше деталей найближчими днями.