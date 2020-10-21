Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

США розширили санкції проти "Північного потоку-2" - WSJ

"Золоті паспорти": Єврокомісія запустила процедуру порушень проти Кіпру та Мальти

США позбавили віз співробітників російського "Аерофлоту" за багатомільйонну контрабанду Apple

Зеленський розповів, як йому вдалося зняти втому світу від України






Кілька музеїв Берліна постраждали від масштабних актів вандалізму - ЗМІ

Середа, 21 жовтня 2020, 08:25

У декількох музеях на території Музейного острова у Берліні невідомі пошкодили щонайменш 70 пам’яток, що є одним із найбільших нападів у повоєнній історії Німеччини.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляють німецьке видання ZEIT і радіо Deutschlandfunk, пише "Європейська правда". 

За їхніми даними, 3 жовтня невідомі залили маслянистою рідиною щонайменш 70 експонатів у Пергамському музеї, Старій Національній галереї, Новому музеї та деяких інших. Серед них - єгипетські саркофаги, скульптури та картини митців ХІХ сторіччя. 

Читайте також
Музеї Нідерландів згодні повернути тисячі творів мистецтва колишнім колоніям

Як пишуть журналісти, досі інформацію про це не поширювали публічно, хоча минуло вже два тижні.

На їхній запит у поліції Берліна та Фонді прусської культурної спадщини підтвердили, що експозиції справді зазнали нападу і за цим фактом проводиться розслідування. Мотиви вандалів наразі невідомі.

Журналісти готуються оприлюднити більше деталей найближчими днями. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
powered by lun.ua