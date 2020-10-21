Несколько музеев Берлина пострадавли от масштабных актов вандализма - СМИ

В нескольких музеях на территории Музейного острова в Берлине неизвестные повредили как минимум 70 экспонатов, что является одним из крупнейших актов вандализма в послевоенной истории Германии.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщают немецкое издание ZEIT и радио Deutschlandfunk, пишет "Европейская правда".

По их данным, 3 октября неизвестные залили маслянистой жидкостью по крайней мере 70 экспонатов в Пергамском музее, Старинной национальной галерее, Новом музее и других. Среди них - египетские саркофаги, скульптуры и картины художников XIX века.

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Как пишут журналисты, до сих пор информацию об этом не распространяли публично, хотя прошло уже две недели.

По их просьбе в полиции Берлина и Фонде прусского культурного наследия подтвердили, что экспозиции действительно подверглись нападению и по этому факту проводится расследование. Мотивы вандалов пока неизвестны.

Журналисты готовятся обнародовать больше деталей в ближайшие дни.