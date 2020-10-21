Понад 80% італійців готові до жорсткого карантину і підтримують масковий режим

Понад 80% італійців підтримують масковий режим у громадських місцях та кажуть, що готові до нового жорсткого карантину.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на The Local, про це свідчить соцопитування, проведене компанією Censis.

80% респондентів відповіли, що схвалюють запровадження маскового режиму у всіх громадських місцях, як у приміщенні, так і на вулицях. Варто зазначити, що в Італії маска обов’язкова і на робочих місцях. За недотримання вимоги загрожує штраф до 1000 євро.

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83,7% опитаних кажуть, що почуваються готовими до нової хвилі епідемії та можливого відновлення жорсткого карантину.

Водночас лише 55% впевнені, що уряд достатньо підготувався до другої хвилі. Впевненість у готовності місцевої системи охорони здоров’я найвища на півночі - подекуди близько 80%, але на півдні становить близько 65%.

63% працюючих респондентів вважають, що їхня компанія готова до другої хвилі епідемії, і три чверті схвалюють зобов’язання носити маску в офісі.

Майже половина опитаних переконані, що епідемія назавжди змінить спосіб організації роботи.

Нагадаємо, Ломбардія, яка стала епіцентром коронавірусу цієї весни, готується до введення нічної комендантської години з четверга, а Кампанія планує запровадити нічну комендантську годину з найближчих вихідних.

Протягом останнього тижня приріст нових заражень в Італії майже щодня встановлював нові рекорди. Найбільший - понад 11 700 - майже вдвічі перевищив найгірші показники першої хвилі епідемії.