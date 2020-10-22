Столичный регион Италии вводит ночной комендантский час из-коронавируса

В Риме и всем Лацио, столичном регионе Италии, вводят ночной комендантский час, надеясь сдержать эпидемию коронавируса.

Соответствующее распоряжение одобрили губернатор Лацио Никола Зингаретти и министр здравоохранения Роберто Сперанца, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Corriere Della Sera.

Начиная с пятницы, 23 октября, на один месяц гражданам будет запрещено находиться на улице с полуночи до 5 утра.

Право на исключение будут иметь только отдельные категории граждан - прежде всего, те, кто в это время едет на работу или с работы, а также в случае неотложных обстоятельств. Идентичные правила действовали во время весеннего "локдауна".

При этом, популярные места собрания людей закрывать будут уже с 6 вечера - или полностью, или ограничивать к ним доступ.

Также со следующей недели школы должны перевести 50% учащихся на дистанционное обучение, с приоритетом обучения в классе для выпускников; университеты - 75% студентов. Магазины пока смогут продолжить работу без дополнительных ограничений.

Напомним, перед этим комендантский час ввели уже два региона Италии - Ломбардия и Кампания.

Согласно результатам соцопроса, более 80% итальянцев поддерживают масочный режим в общественных местах и ​​говорят, что готовы к новому жесткому карантину.

В течение последней недели прирост новых заражений в Италии почти ежедневно устанавливал новые рекорды. Самый большой - более 11 700 - почти вдвое превысил худшие показатели первой волны эпидемии.