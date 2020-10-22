Експрем'єрку Бельгії госпіталізували у реанімацію з коронавірусом

Експрем’єрку Бельгії Софі Вільмес госпіталізували у реанімацію з коронавірусом, але загрози для її життя немає.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Soir, про це повідомив її речник Стів Детрі.

До лікарні її перевезли ще вчора, 21 жовтня. Спершу інформацію оприлюднили ЗМІ з посиланням на джерела, тепер це підтверджено офіційно.

"Її стан стабільний, але потребує медичного нагляду… Про неї піклуються компетентні й уважні лікарі", - зазначив речник Софі Вільмес у коментарі виданню.

Софі Вільмес очолювала попередній уряд, а в новому уряді Александера де Кроо обіймає посаду віцепрем’єрки із закордонних справ.

У Бельгії протягом останнього тижня щоденно реєструють 8-10 тисяч нових заражень коронавірусом, в рази більше, ніж максимальні показники першої хвилі епідемії.



