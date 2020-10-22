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Экс-премьера Бельгии госпитализировали в реанимацию с коронавирусом

Четверг, 22 октября 2020, 12:21

Бывшего премьер-министра Бельгии Софи Вильмес госпитализировали в реанимацию с коронавирусом, но угрозы для его жизни нет.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir, об этом сообщил ее представитель Стив Детри.

В больницу ее перевезли еще вчера, 21 октября. Сначала информацию обнародовали СМИ со ссылкой на источники, теперь это подтверждено официально.

"Ее состояние стабильно, но требует медицинского наблюдения... О ней заботятся компетентные и внимательные врачи", - отметил представитель Вильмес в комментарии изданию.

Софи Вильмес возглавляла предыдущее правительство, а в новом правительстве Александра Де Кроо занимает должность вице-премьера по иностранным делам.

В Бельгии в течение последней недели ежедневно регистрируют 8-10 тысяч новых заражений коронавируса, в разы больше, чем максимальные показатели "первой волны" эпидемии.

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