У Чехії новий рекорд заражень: майже 15 тисяч

У Чехії за останню добу зареєстрували майже 15 тисяч нових заражень коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IDNES.

За останню добу коронавірус підтвердили у 14 968 людей. Це на майже три тисячі більше, ніж попередній рекорд, зареєстрований 20 жовтня - близько 12 тисяч заражень. Населення країни - близько 10,7 млн.

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За кількістю заражень на душу населення Чехія вже на 1-му місці у Європі.

Померли за добу 120 пацієнтів з коронавірусом. Вчора кількість померлих вперше була більшою 100.

У зв’язку з погіршенням ситуації вчора уряд Чехії оголосив про повернення жорсткого карантину - закриття магазинів, що не продають товари першої необхідності, та обмеження пересування.

Перед цим ще 12 жовтня Чехія знову закрила школи, ресторани й бари та обмежила зібрання до 6 осіб.

Нагадаємо, влітку у центрі Праги на знаменитому Карловому мосту провели вечірку, щоб "символічно попрощатися" з коронавірусом.