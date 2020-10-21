Чехія оголосила локдаун: закриваються магазини і обмежується пересування

Уряд Чехії оголосив про введення жорстких карантинних обмежень, прагнучи зупинити найшвидше зростання числа нових коронавірусних інфекцій в Європі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Міністр охорони здоров'я Роман Примула оголосив, що магазини роздрібної торгівлі та сфери послуг будуть закриті з 6:00 четверга.

Магазини з основним асортиментом залишаться відкритими. У торгових центрах залишаться відкритими лише продуктові магазини, аптеки та інші заклади, які уряд вкаже у своїй постанові. Оптові магазини також залишаться відкритими.

Уряд рекомендував роботодавцям підтримувати роботу з дому і обмежувати прямий контакт з клієнтами.

Також буде обмежено вільне пересування людей, за винятком поїздок на роботу, по магазинах, до лікаря або для допомоги близьким. Всі обмеження будуть діяти до 3 листопада.

"Ми вирішили вжити заходів, за що я приношу свої вибачення всім. На жаль, ми знаходимося в ситуації, коли спостерігається різке зростання, а заходи, які ми вживали в останні тижні, не працюють", - сказав прем'єр-міністр Андрій Бабіш на пресконференції.

За словами прем'єра, якщо уряд не піде на ці заходи, система охорони здоров'я обвалиться приблизно 7-11 листопада.

"Заходи дійсно необхідні. Третина всіх проведених нами тестів - позитивні", - пояснив міністр Примула.

Нагадаємо, раніше уряд Чехії повернув зобов’язання носити маски у громадських місцях надворі для протидії епідемії коронавірусу.

20 жовтня в країні зареєстрували новий "коронавірусний" рекорд - за добу захворіли майже 12 тисяч людей (11 984), з них понад 1500 - у Празі.

12 жовтня Чехія знову закрила школи, ресторани й бари та обмежила зібрання до 6 осіб, щоб стримати поширення вірусу. Заходи діятимуть щонайменш до початку листопада.

Минулими вихідними у Празі відбулася антикарантинна акція протесту за участі близько 2000 громадян, яка переросла у сутички з поліцією. Для розгону людей застосували сльозогінний газ і водомет.