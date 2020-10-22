В Чехии новый рекорд заражений: почти 15 000

В Чехии за последние сутки зарегистрировали почти 15 000 новых заражений коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IDNES.

За последние сутки коронавирус подтвердили у 14 968 человек. Это почти на 3000 больше, чем предыдущий рекорд, зарегистрированный 20 октября - около 12 000 заражений. Население страны - около 10,7 млн.

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По количеству заражений на душу населения Чехия уже на 1-м месте в Европе.

Умерли за сутки 120 пациентов с коронавирусом. Вчера количество умерших впервые была больше 100.

В связи с ухудшением ситуации вчера правительство Чехии объявило о возвращении строгого карантина - закрытии магазинов, где не продают товары первой необходимости, и ограничении передвижения.

Перед этим еще 12 октября Чехия снова закрыла школы, рестораны и бары и ограничила собрание до 6 человек.

Напомним, летом в центре Праги на знаменитом Карловом мосту провели вечеринку, чтобы "символически попрощаться" с коронавирусом.