В Естонії залагодили коаліційний конфлікт через гомофобні заяви глави МВС

Члени урядової коаліції в Естонії подолали розбіжності, викликані недавніми висловлюваннями міністра внутрішніх справ на тему сексуальних меншин.

Про це стало відомо ERR, повідомляє "Європейська правда".

Партнери по коаліції домовилися зберегти уряд, а також перенести суперечливий референдум про визначення шлюбу як союзу чоловіка і жінки на весну 2021 року.

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Деталі того, яким чином партіям вдалось домовитись, не повідомляють.

Напруженість в урядовій коаліції викликала заява глави МВС Марта Хельме (EKRE) про несхвальне ставлення до сексуальних меншин.

В інтерв'ю Deutsche Welle минулого тижня політик сказав, що "нехай вони біжать до Швеції. Там на них дивляться ввічливіше, ніж в Естонії".

Прем'єр-міністр Юрі Ратас критично відгукнувся на ці слова міністра, а лідери опозиції, як і президентка Керсті Кальюлайд, зажадали його відставки.

Хельме пригрозив розпадом коаліції, якщо його примусять піти з посади за гомофобні висловлювання.

Переговори про шляхи виходу з ситуації в коаліції тривали з понеділка.