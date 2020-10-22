Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Італія сперечається з Францією через кордон на горі Монблан

Премія Європарламенту імені Сахарова присуджена опозиції Білорусі 

У Польщі рекордні 12 тисяч заражень та новий максимум смертей

Україна хоче, щоб питання її членства увійшло в стратегічну концепцію НАТО 






В Естонії залагодили коаліційний конфлікт через гомофобні заяви глави МВС

Четвер, 22 жовтня 2020, 14:55

Члени урядової коаліції в Естонії подолали розбіжності, викликані недавніми висловлюваннями міністра внутрішніх справ на тему сексуальних меншин.

Про це стало відомо ERR, повідомляє "Європейська правда".

Партнери по коаліції домовилися зберегти уряд, а також перенести суперечливий референдум про визначення шлюбу як союзу чоловіка і жінки на весну 2021 року.

Читайте також
Президентка Естонії хоче відставки глави МВС через його гомофобні висловлювання

Деталі того, яким чином партіям вдалось домовитись, не повідомляють. 

Напруженість в урядовій коаліції викликала заява глави МВС Марта Хельме (EKRE) про несхвальне ставлення до сексуальних меншин. 

В інтерв'ю Deutsche Welle минулого тижня політик сказав, що "нехай вони біжать до Швеції. Там на них дивляться ввічливіше, ніж в Естонії".

Прем'єр-міністр Юрі Ратас критично відгукнувся на ці слова міністра, а лідери опозиції, як і президентка Керсті Кальюлайд, зажадали його відставки

Хельме пригрозив розпадом коаліції, якщо його примусять піти з посади за гомофобні висловлювання.

Переговори про шляхи виходу з ситуації в коаліції тривали з понеділка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія
powered by lun.ua