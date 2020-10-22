В Эстонии уладили коалиционный конфликт из-за гомофобных заявлений главы МВД

Члены правительственной коалиции в Эстонии преодолели разногласия, вызванные недавними высказываниями министра внутренних дел на тему сексуальных меньшинств.

Об этом стало известно ERR, сообщает "Европейская правда".

Партнеры по коалиции договорились сохранить правительство, а также перенести спорный референдум об определении брака как союза мужчины и женщины на весну 2021 года.

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Детали того, каким образом партиям удалось договориться, не сообщается.

Напряженность в правительственной коалиции вызвало заявление главы МВД Марта Хельме (EKRE) о неодобрительном отношении к сексуальным меньшинствам.

В интервью Deutsche Welle на прошлой неделе политик сказал, что "пусть они бегут в Швецию. Там на них смотрят вежливее, чем в Эстонии".

Премьер-министр Юри Ратас критически отозвался на эти слова министра, а лидеры оппозиции, как и президент Керсти Кальюлайд, потребовали его отставки.

Хельме пригрозил распадом коалиции, если его заставят уйти с должности за гомофобные высказывания.

Переговоры о путях выхода из сложившейся в коалиции продолжались с понедельника.