Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Італія сперечається з Францією через кордон на горі Монблан

Премія Європарламенту імені Сахарова присуджена опозиції Білорусі 

У Польщі рекордні 12 тисяч заражень та новий максимум смертей

Україна хоче, щоб питання її членства увійшло в стратегічну концепцію НАТО 






Праві популісти не змогли відправити уряд Іспанії у відставку

Четвер, 22 жовтня 2020, 15:29

У парламенті Іспанії провалилося голосування за вотум недовіри прем'єр-міністру Педру Санчесу, ініційоване правою популістською партією Vox.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Vox вдалося забезпечити лише голоси власних депутатів, всі інші партії проголосували проти ініціативи.

Читайте також
Іспанія першою у Європі перетнула позначку в 1 млн заражень 

З огляду на надзвичайно високу політичну напруженість в іспанській політиці від початку пандемії коронавірусу, дебати в середу і четвер були напрочуд контрольованими, відзначає видання.

Vox звинувачує іспанський уряд в нав'язуванні "боліваріанського комунізму" - натяк на венесуельського генерала 19 століття, який очолював соціалістичні рухи за незалежність. 

Vox також закликав уряд виправдати своє "злочинне" управління спалахом коронавірусу.

Іспанія опинилася в числі країн Європи, які найбільше постраждали від пандемії, з десятками тисяч інфікованих і серією смертей в будинках для людей похилого віку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іспанія Коронавірус
powered by lun.ua