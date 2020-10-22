Праві популісти не змогли відправити уряд Іспанії у відставку
У парламенті Іспанії провалилося голосування за вотум недовіри прем'єр-міністру Педру Санчесу, ініційоване правою популістською партією Vox.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.
Vox вдалося забезпечити лише голоси власних депутатів, всі інші партії проголосували проти ініціативи.
З огляду на надзвичайно високу політичну напруженість в іспанській політиці від початку пандемії коронавірусу, дебати в середу і четвер були напрочуд контрольованими, відзначає видання.
Vox звинувачує іспанський уряд в нав'язуванні "боліваріанського комунізму" - натяк на венесуельського генерала 19 століття, який очолював соціалістичні рухи за незалежність.
Vox також закликав уряд виправдати своє "злочинне" управління спалахом коронавірусу.
Іспанія опинилася в числі країн Європи, які найбільше постраждали від пандемії, з десятками тисяч інфікованих і серією смертей в будинках для людей похилого віку.