Правые популисты не смогли отправить правительство Испании в отставку

В парламенте Испании провалилось голосование за вотум недоверия премьер-министру Педру Санчесу, инициированное правой популистской партией Vox.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Vox удалось обеспечить только голоса собственных депутатов, все остальные партии проголосовали против инициативы.

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Учитывая чрезвычайно высокую политическую напряженность в испанской политике от начала пандемии коронавируса, дебаты в среду и четверг были удивительно контролируемыми, отмечает издание.

Vox обвиняет испанское правительство в навязывании "Боливарианского коммунизма" - намек на венесуэльского генерала XIX века, возглавлявший социалистические движения за независимость.

Vox также призвал правительство оправдать свое "преступное" управление вспышкой коронавируса.

Испания оказалась в числе стран, наиболее пострадавших от пандемии, с десятками тысяч инфицированных и серией смертей в домах престарелых.