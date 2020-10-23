CША запровадили санкції проти 5 іранських організацій за спробу втручання у вибори

США запровадили санкції проти іранських організацій, яких вважають причетними до спроби втручання у президентські вибори в США.

Про це повідомило Міністерство фінансів США, пише "Європейська правда". Йдеться про п’ять організацій.

Нагадаємо, напередодні спецслужби США звинуватили Іран і Росію у спробі використати дані виборців, щоб посіяти хаос напередодні президентських виборів в США 3 листопада.

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"Казначейство визначило, що Корпус вартових ісламської революції, IRGC-Qods - його спецпідрозділ, та Інститут Баяна Гоштара (Bayan Rasaneh Gostar Institute) … прямо або опосередковано були долучені, спонсорували, приховували інформацію або в інший спосіб брали участь в іноземному втручанні у президентські вибори в США 2020 року", - зазначається у повідомленні.

До списку потрапити також Іранське Ісламське радіо, канал IRTVU та агентство International Union of Virtual Media (IUVM), які належать або контролюються IRGC-QF.

"Кампанії з дезінформації, які запускав іранський режим, спрямовувалися на те, щоб посіяти розбрат серед користувачів соцмереж та месенджерів", - зазначають у повідомленні.

Агентство IUVM звинувачують також у поширенні "теорій змов" та дезінформації про коронавірус.

"Усі активи даних осіб у юрисдикції США будуть заблоковані, а громадянам та організаціям США забороняються транзакції з ними", - пише Казначейство.

Крім того, під санкції можуть потрапити й іноземні організації, які мають значні зв’язки з ними.

Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться 3 листопада. В ніч на 23 жовтня Дональд Трамп та Джо Байден провели останні дебати.