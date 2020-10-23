CША ввели санкции против 5 иранских организаций за попытку вмешательства в выборы

США ввели санкции против иранских организаций, которых считают причастными к попытке вмешательства в президентские выборы в США.

Об этом сообщило Министерство финансов США, пишет "Европейская правда". Речь идет о пяти организациях.

Напомним, накануне спецслужбы США обвинили Иран и Россию в попытке использовать данные избирателей, чтобы посеять хаос накануне президентских выборов в США 3 ноября.

"Казначейство определило, что Корпус стражей исламской революции, IRGC-Qods - его спецподразделение, и Институт Баяна Гоштара (Bayan Rasaneh Gostar Institute) ... прямо или косвенно были приобщены, спонсировали, скрывали информацию или иным образом участвовали в иностранном вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года", - отмечается в сообщении.

В список могли попасть также Иранское Исламское радио, канал IRTVU и агентство International Union of Virtual Media (IUVM), которые принадлежат или контролируются IRGC-QF.

"Кампании по дезинформации, которые запускал иранский режим, направлены на то, чтобы посеять раздор среди пользователей соцсетей и мессенджеров", - отмечается в сообщении.

Агентство IUVM обвиняют также в распространении "теорий заговоров" и дезинформации о коронавирусе.

"Все активы данных лиц в юрисдикции США будут заблокированы, а гражданам и организациям США запрещаются транзакции с ними", - пишет Казначейство.

Кроме того, под санкции могут попасть и иностранные организации, имеющие значительные связи с ними.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 3 ноября. В ночь на 23 октября Дональд Трамп и Джо Байден провели последние дебаты.