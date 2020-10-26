Партия Меркель снова отложила выборы нового лидера из-за пандемии

Правящая немецкая партия Христианских демократов (ХДС) из-за пандемии снова отложила свой съезд, где должны были избрать нового партийного лидера.

Об этом объявил генеральный секретарь партии Пауль Цимиак после заседания президиума партии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Исполнительный комитет партии согласился, что не сможет провести съезд, запланированный в Штутгарте на 4 декабря.

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Пока не ясно, когда состоится партийное собрание, куда должен был приехать 1001 делегат.

По словам Цимиака, съезд состоится, когда позволит ситуация с пандемией. В крайнем случае он будет проведен в онлайн-режиме.

Съезд партии, где должны были избрать нового лидера, уже был отложен весной из-за пандемии коронавируса.

Новый лидер партии будет считаться фаворитом на пост канцлера вместо Ангелы Меркель на выборах, которые состоятся в следующем году.

В Германии в последнее время наблюдается резкий рост числа случаев коронавируса, начавшийся с наступлением прохладной погоды. В воскресенье Институт Роберта Коха подтвердил более 11 000 новых случаев.