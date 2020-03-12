Партія Меркель відклала вибори нового лідера через коронавірус

Християнсько-демократичний союз (CDU), партія влади Німеччини, через пандемію коронавірусу відклала проведення з’їзду, на якому мали обрати нового лідера політсили.

Про це повідомило німецьке агентство DPA з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".

Партійне зібрання було заплановане на 25 квітня. Нова дата з’їзду поки що не визначена.

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Нагадаємо, переобрання лідера ХДС пов'язане зі скандалом у Тюрингії, де прем'єр-міністра федеральної землі обрали голосами ультраправих.

Лідерка партії Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що не має наміру висувати свою кандидатуру на пост канцлера на наступних парламентських виборах в 2021 році, і що після запуску процесу вибору кандидатів на посаду канцлера від консерваторів піде з поста лідера ХДС.

ХДС у Тюрингії проігнорувала її вказівки не підтримувати ультраправих в голосуванні щодо обрання регіонального прем'єра.

Детальніше про вибори лідера ХДС читайте у статті: "Шлях до Росії: чого чекати Україні від наступника Ангели Меркель"