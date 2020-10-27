У Словаччині оголосили результат "пілотного" масового тестування у двох районах

Масове тестування населення, здійснене у двох особливо вражених епідемією районах Словаччини, виявило коронавірус у близько 4% протестованих.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Actuality, про це оголосив прем’єр країни Ігор Матович.

Пілотна кампанія масового тестування проводилася на цих вихідних, 24-25 жовтня, у чотирьох округах Орави і Бардеїва, де особливо високий приріст заражень.

Загалом було здійснено 140 945 тестів. Із них позитивними виявилися 5 594, що складає 3,97% від загальної кількості.

Уряд також анонсував загальнонаціональне масове тестування на коронавірус в суботу (31 жовтня) та неділю (1 листопада). Тестування пройдуть усі жителі країни, старші 10 років.

Нагадаємо, уряд Словаччини минулого тижня схвалив рішення про запровадження комендантської години на всій території країни, щоб стримати поширення коронавірусу.

Минулого тижня добовий приріст заражень в країні встановив декілька рекордів. Найвищий, понад 3000, зареєстрували 25 жовтня.

Населення Словаччини складає близько 5,5 мільйонів осіб.