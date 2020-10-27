Словаччина за вихідні перевірить усе населення на коронавірус

Словаччина проведе загальнонаціональне тестування населення на коронавірус в суботу (31 жовтня) та неділю (1 листопада).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Тестування пройдуть усі жителі країни, старші 10 років. Пілотні тестування перших чотирьох округів проходили минулими вихідними.

"Після реалізації пілотного проєкту ми переходимо до комплексного тестування. Воно проходитиме не з п'ятниці по неділю, а тільки у вихідні дні з суботи по неділю", - сказав прем'єр Ігор Матович.

"Ми сподіваємося, що за допомогою цієї операції ми зможемо ідентифікувати десятки тисяч людей і попросити їх залишатися в карантині і не наражати на небезпеку інших", - додав глава уряду.

Словаччина вважає, що, якщо цей метод виявиться успішним, інші країни зможуть ним скористатися.

Після загальнонаціонального тестування керівники МОЗ і представники уряду проведуть зустріч і вирішать, чи буде ще один раунд тестування.

Населення Словаччини складає близько 5,5 мільйонів осіб.

Нагадаємо, уряд Словаччини минулого тижня схвалив рішення про запровадження комендантської години на всій території країни, щоб стримати поширення коронавірусу.