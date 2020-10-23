Cловаччина запровадила комендантську годину

Уряд Словаччини схвалив рішення про запровадження з суботи, 24 жовтня, комендантської години на всій території країни, щоб стримати поширення коронавірусу. Паралельно готуються до масового тестування населення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє cловацьке Aktuality.

Прем’єр Ігор Матович назвав рішення уряду "найважчим, яке доводилося ухвалювати уряду в історії незалежної Словаччини".

З 26 жовтня школярі середньої і старшої школи перейдуть на дистанційне навчання. Початкові класи, дитсадки та ясла продовжать працювати.

Вже з 24 жовтня та до 1 листопада в країні запроваджується комендантська година - з перервою з 1 години ночі до 5 години ранку.

В інший час виходити можна буде тільки з поважних причин, але перелік винятків досить широкий: дорога на роботу чи супровід дитини у школу, візит до лікаря та для здачі тесту на коронавірус; вихід у магазин, аптеку, банк чи на пошту, та для прогулянки на природі - але у межах свого району міста чи селища. Також дозволено приходити на похорони.

Крім того, до 25 жовтня людям, яких урядове рішення застало далеко від дому, дають час повернутися до себе.

У районах Орави і Бардеїва, де особливо високий приріст заражень, правила радикально жорсткіші: частина винятків з комендантської години будуть доступні лише для людей, які мають свіжий негативний тест на коронавірус.

Це пов’язано з тим, що саме у цих районах з вихідних розгорнуть пілотну систему масового тестування за державний кошт.

Ті, хто ще не знав тест, вдень зможуть виходити тільки для здачі тесту, у магазин, до лікаря, для піклування за близькою людиною, догляду за худобою, прогулятися у межах 100 метрів від домівки або ж для участі у похоронах.

Для поїздки роботу, супроводу дитини до школи чи відпочинку на природі вже вимагатиметься довідка про негативний тест.

Порушникам загрожує штраф у кількасот євро.

Як перевірятимуть причину виходу на вулицю в час, коли діє комендантська година - поки не зрозуміло.

Сьогодні у Словаччині зареєстрували рекордні 2581 заражень коронавірусом за добу. Міністр охорони здоров'я Марек Крайчі попросив людей максимально залишатися вдома, інакше сповільнити поширення інфекції не вдасться.