В Словакии объявили результат "пилотного" массового тестирования в двух районах

Массовое тестирование населения, проведенное в двух особо пораженных эпидемией районах Словакии, выявило коронавирус у около 4% протестированных.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Actuality, об этом объявил премьер страны Игорь Матович.

Пилотная кампания массового тестирования проводилась на этих выходных, 24-25 октября, в четырех округах Оравы и Бардеива, где особенно высокий прирост заражений.

Всего было осуществлено 140 945 тестов. Из них положительными оказались 5594, что составляет 3,97% от общего количества.

Правительство также анонсировал общенациональное массовое тестирование на коронавирус в субботу (31 октября) и воскресенье (1 ноября). Тестирование пройдут все жители страны старше 10 лет.

Напомним, правительство Словакии на прошлой неделе приняло решение о введении комендантского часа на всей территории страны, чтобы сдержать распространение коронавируса.

На прошлой неделе суточный прирост заражений в стране установил несколько рекордов. Самый высокий, более 3000, зарегистрировали 25 октября.

Население Словакии составляет около 5,5 млн человек.