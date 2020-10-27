В Єврокомісії прокоментували дипломатичну суперечку між Україною та Угорщиною

Позиції Європейського союзу щодо співпраці з Україною жодним чином не змінюється через дипломатичну суперечку між Києвом і Будапештом.

Про це заявив речник Єврокомісії Петер Стано на брифінгу у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Це питання двосторонніх відносин між двома країнами і єдине що ЄС може зробити, це закликати всі сторони вирішити питання на основі добрих сусідських відносин", - сказав Стано.

Він нагадав, що ЄС нещодавно вкотре підтримав європейські прагнення України.

"Україна важливий партнер, ми маємо найамбітнішу угоду про асоціацію і ми продовжуємо співпрацю, щоб наблизити Україну до ЄС якомога ближче. У політиці ЄС щодо України немає жодних змін", - сказав Стано.

Відповідаючи на питання, що робитиме ЄС, якщо Угорщина блокуватиме рішення щодо України, які потребують одностайного рішення, він сказав: "ЄС продовжує співпрацю з Україною, базуючись на визначеному переліку критеріїв і очікувань і я не буду спекулювати, чи може це змінитися".

Слід зазначити, що Угорщина блокує зустрічі з Україною на різних рівнях у НАТО, але в ЄС таких дій не вживається і Будапешт поки голосував в тому числі і за санкції проти РФ.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу на минулих в країні місцевих виборах.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав рішення "жалюгідним і нісенітницею".

У день голосування на місцевих виборах в Україні, 25 жовтня, Сійярто поширив заклик до українських угорців голосувати за одну з партій, що бере участь у місцевих виборах на Закарпатті – КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття), а також закликав підтримати на виборах мера Берегового чинного міського голову, представника угорської громади Золтана Бабяка.