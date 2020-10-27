В Еврокомиссии прокомментировали дипломатический спор между Украиной и Венгрией

Позиция Европейского Союза по сотрудничеству с Украиной никоим образом не меняется из-за дипломатического спора между Киевом и Будапештом.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Этот вопрос двусторонних отношений между двумя странами, и единственное, что ЕС может сделать, это призвать все стороны решить вопрос на основе добрых соседских отношений", - сказал Стано.

Он напомнил, что ЕС недавно в очередной раз поддержал европейские устремления Украины.

"Украина - важный партнер, мы заключили амбициозное соглашение об ассоциации и мы продолжаем сотрудничество, чтобы приблизить Украину к ЕС как можно ближе. В политике ЕС в отношении Украины нет никаких изменений", - сказал Стано.

Отвечая на вопрос, что будет делать ЕС, если Венгрия будет блокировать решения относительно Украины, требующие единогласного решения, он сказал: "ЕС продолжает сотрудничество с Украиной, основываясь на определенном перечне критериев и ожиданий, и я не буду спекулировать, может ли это измениться".

Следует отметить, что Венгрия блокирует встречи с Украиной на разных уровнях в НАТО, но в ЕС таких действий не предпринимала и пока голосовала в том числе и за санкции против РФ.

Напомним, 26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии за агитацию в Закарпатской области во время избирательного процесса на прошедших в стране местных выборах.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал решение "жалким и чушью".

В день голосования на местных выборах в Украине, 25 октября, Сийярто распространил призыв к украинским венгров голосовать за одну из партий, участвует в местных выборах в Закарпатье - КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья), а также призвал поддержать на выборах мэра Берегово действующего мэра, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.