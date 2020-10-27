Литва вручила Білорусі ноту протесту через БелАЕС

Литва у вівторок спрямувала ноту протесту МЗС Білорусі з приводу намірів почати в листопаді виробництво електроенергії на Білоруській АЕС в Островці (БелАЕС).

Про це йдеться в оприлюдненій у вівторок заяві на сайті литовського МЗС, повідомляє "Європейська правда".

"27 жовтня Литва направила дипломатичну ноту до Міністерства закордонних справ Білорусі, протестуючи проти безвідповідального і поспішного запуску Островецької АЕС, що створює загрозу безпеці для громадян Литви, Білорусі та Європейського Союзу", - повідомили у міністерстві.

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Литва рішуче засуджує рішення білоруської влади почати використання атомної електростанції і розпочати виробництво електроенергії, ігноруючи тим самим безпекові вимоги Литви і ЄС, йдеться у заяві міністерства.

"ЄС дотримується єдиної позиції щодо впровадження стандартів ядерної безпеки і вимог з охорони навколишнього середовища на Білоруській АЕС. Ця позиція виражена на рівні Європейської Ради, Європейського парламенту і Ради у закордонних справах.

ЄС закликав Білорусь негайно ввести в дію найвищі стандарти безпеки, екологічні вимоги і рекомендації ЄС щодо стрес-тестів", - сказав міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

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Білорусь веде будівництво АЕС поруч з містом Островець біля литовського кордону за російським проектом ВВЕР-1200. Станція буде складатися з двох енергоблоків потужністю 1200 МВт кожен.

Литовський уряд каже, що при будівництві станції не були дотримані вимоги техніки безпеки та охорони природи. Білорусь такі претензії категорично відхиляє.

У 2017 році литовський сейм законодавчо закріпив, що Білоруська АЕС є небезпечною і становить загрозу для національної безпеки, навколишнього середовища і здоров'я людей.

Три країни Балтії, Литва, Латвія та Естонія, домовились бойкотувати електроенергію з БелАЕС.