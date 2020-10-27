Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

193 аеропорти в Європі під загрозою закриття через пандемію

Глава МЗС Литви: питання Криму заважатиме вступу України до НАТО

Сійярто назвав "жалюгідною" заборону в'їзду в Україну угорським високопосадовцям

Словаччина за вихідні перевірить усе населення на коронавірус






Литва вручила Білорусі ноту протесту через БелАЕС

Вівторок, 27 жовтня 2020, 14:30

Литва у вівторок спрямувала ноту протесту МЗС Білорусі з приводу намірів почати в листопаді виробництво електроенергії на Білоруській АЕС в Островці (БелАЕС).

Про це йдеться в оприлюдненій у вівторок заяві на сайті литовського МЗС, повідомляє "Європейська правда".

"27 жовтня Литва направила дипломатичну ноту до Міністерства закордонних справ Білорусі, протестуючи проти безвідповідального і поспішного запуску Островецької АЕС, що створює загрозу безпеці для громадян Литви, Білорусі та Європейського Союзу", - повідомили у міністерстві.

Читайте також
Угода про партнерство з Білоруссю залежить від питання БелАЕС - ЄС

Литва рішуче засуджує рішення білоруської влади почати використання атомної електростанції і розпочати виробництво електроенергії, ігноруючи тим самим безпекові вимоги Литви і ЄС, йдеться у заяві міністерства. 

"ЄС дотримується єдиної позиції щодо впровадження стандартів ядерної безпеки і вимог з охорони навколишнього середовища на Білоруській АЕС. Ця позиція виражена на рівні Європейської Ради, Європейського парламенту і Ради у закордонних справах. 

ЄС закликав Білорусь негайно ввести в дію найвищі стандарти безпеки, екологічні вимоги і рекомендації ЄС щодо стрес-тестів", - сказав міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

Читайте також
Країни Балтії домовились про методику бойкоту електроенергії з Білоруської АЕС

Білорусь веде будівництво АЕС поруч з містом Островець біля литовського кордону за російським проектом ВВЕР-1200. Станція буде складатися з двох енергоблоків потужністю 1200 МВт кожен. 

Литовський уряд каже, що при будівництві станції не були дотримані вимоги техніки безпеки та охорони природи. Білорусь такі претензії категорично відхиляє.

У 2017 році литовський сейм законодавчо закріпив, що Білоруська АЕС є небезпечною і становить загрозу для національної безпеки, навколишнього середовища і здоров'я людей.

Три країни Балтії, Литва, Латвія та Естонія, домовились бойкотувати електроенергію з БелАЕС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва Білорусь
powered by lun.ua