Литва вручила Беларуси ноту протеста из-за БелАЭС

Литва во вторник направила ноту протеста МИД Беларуси по поводу намерений начать в ноябре производство электроэнергии на Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС).

Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении на сайте литовского МИД, сообщает "Европейская правда".

"27 октября Литва направила дипломатическую ноту в Министерство иностранных дел Беларуси, протестуя против безответственного и поспешного запуска Островецкой АЭС создает угрозу безопасности для граждан Литвы, Беларуси и Европейского Союза", - сообщили в министерстве.

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Литва решительно осуждает решение белорусских властей начать использование атомной электростанции и начать производство электроэнергии, игнорируя тем самым требования безопасности Литвы и ЕС, говорится в заявлении министерства.

"ЕС придерживается единой позиции по внедрению стандартов ядерной безопасности и требований по охране окружающей среды на Белорусской АЭС. Эта позиция выражена на уровне Европейского Совета, Европейского парламента и Совета по иностранным делам.

ЕС призвал Беларусь немедленно ввести в действие самые высокие стандарты безопасности, экологические требования и рекомендации ЕС по стресс-тестам", - сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

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Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец у литовской границы по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

Литовское правительство говорит, что при строительстве станции не были соблюдены требования техники безопасности и охраны природы. Беларусь такие претензии категорически отвергает.

В 2017 году литовский сейм законодательно закрепил, что Белорусская АЭС опасна и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей.

Три страны Балтии, Литва, Латвия и Эстония, договорились бойкотировать электроэнергию с БелАЭС.